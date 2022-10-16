Закрытый по требованию полиции северный вестибюль станции метро Москвы «Планерная» открыли

Северный вестибюль станции метро Москвы «Планерная» открыли для пассажиров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее закрытый северный вестибюль станции «Пленарная» столичного метро открыли для пассажиров. Остановка подземки работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры огорода.

«Северный вестибюль станции «Планерная» (выход 1) открыт на выход. Станция работает в штатном режиме», - сказано в сообщении.

Напомним, в воскресенье, в 12:30, северный вестибюль «Пленарной» закрывали по требованию сотрудников полиции. Для выхода со станции пассажирам рекомендовали пользоваться южным вестибюлем, отмеченным как «выход 2».

Ранее KP.RU сообщал, что двое приезжих спрыгнули на рельсы станции «Технопарк» в метро Москвы. Оба инцидента произошли 14 октября, каждый из мужчин действовал по отдельности. Днем на рельсы спустился 34-летний гость столицы из Брянска, а вечером – другой приезжий 29 лет. Нарушителей задержали и арестовали на двое суток.