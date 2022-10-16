Движение трамваев №11 и 25 в Ростокинском проезде в Москве восстановили

В Москве в Ростокинском проезде восстановили движение трамваев № 11 и 25. Они задерживались по техническим причинам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в Ростокинском проезде восстановили движение трамваев № 11 и 25. Общественный транспорт задерживался по техническим причинам недалеко от остановки «Станция юных натуралистов», сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Восстановлено движение трамваев в Ростокинском проезде», — сказано в сообщении Дептранса.

Маршруты трамваев были временно изменены. Пассажиров просили быть внимательными и следить за объявлениями водителей. Примерно через 20 минут общественный транспорт начал ходить по привычному маршруту, согласно расписанию.

Ранее KP.RU сообщал, что в воскресенье, 17 октября, закрытый по требованию полиции северный вестибюль станции метро Москвы «Планерная» открыли. Остановка подземки работает в штатном режиме. Временно пассажирам приходилось пользоваться южным вестибюлем, отмеченным как «выход 2».