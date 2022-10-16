Свыше 10 тысяч авторских фотографий столицы опубликовали на портале «Узнай Москву»

Свыше 10 тысяч авторских фотографий столицы разместили на портале «Узнай Москву» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На портале «Узнай Москву» в 2022 году опубликовали более десяти тысяч фотографий исторических зданий, парков, памятников и других столичных пространств. Все снимки авторские, их сделали участники проекта «Город заданий», сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, с конца прошлого года на площадке проекта появляются онлайн-задания с перечнем объектов, которые нужно сфотографировать. Лучшие из работ размещают в галерее «Узнай Москву». Горожанам предлагают заснять не только самые популярные туристические места столицы, но и малоизвестные достопримечательности. Таким образом, публикуя снимки, москвичи не только наполняют сайт интересными фотокарточками, но и узнают об архитектурном и культурном наследии города.

За последнее время участники проекта выполнили более четырех тысяч заданий. «На пленку» попали Третьяковская галерея, здание центра современного искусства «Винзавод», церковь Троицы в усадьбе Свиблово, дом культуры им. Горбунова, дом князя Гагарина и прочее.

«Город знаний» является проектом столичного правительства. К сервису уже присоединились свыше 70 тысяч человек. Они выполняют задания, получают баллы, которые потом обменивают на призы и подарки. Это могут быть промокоды на покупку в магазинах, пополнение карты «Тройка» и другие бонусы.

Ранее KP.RU сообщал, что три новых онлайн-маршрута по столичным улицам появились на портале «Узнай Москву». Горожанам предлагают пройтись по Арбату, Хамовникам и Поварской слободе.