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Общество16 октября 2022 13:09

Свыше 10 тысяч авторских фотографий столицы опубликовали на портале «Узнай Москву»

Снимки делают участники проекта «Город заданий»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Свыше 10 тысяч авторских фотографий столицы разместили на портале «Узнай Москву»

Свыше 10 тысяч авторских фотографий столицы разместили на портале «Узнай Москву»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На портале «Узнай Москву» в 2022 году опубликовали более десяти тысяч фотографий исторических зданий, парков, памятников и других столичных пространств. Все снимки авторские, их сделали участники проекта «Город заданий», сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, с конца прошлого года на площадке проекта появляются онлайн-задания с перечнем объектов, которые нужно сфотографировать. Лучшие из работ размещают в галерее «Узнай Москву». Горожанам предлагают заснять не только самые популярные туристические места столицы, но и малоизвестные достопримечательности. Таким образом, публикуя снимки, москвичи не только наполняют сайт интересными фотокарточками, но и узнают об архитектурном и культурном наследии города.

За последнее время участники проекта выполнили более четырех тысяч заданий. «На пленку» попали Третьяковская галерея, здание центра современного искусства «Винзавод», церковь Троицы в усадьбе Свиблово, дом культуры им. Горбунова, дом князя Гагарина и прочее.

«Город знаний» является проектом столичного правительства. К сервису уже присоединились свыше 70 тысяч человек. Они выполняют задания, получают баллы, которые потом обменивают на призы и подарки. Это могут быть промокоды на покупку в магазинах, пополнение карты «Тройка» и другие бонусы.

Ранее KP.RU сообщал, что три новых онлайн-маршрута по столичным улицам появились на портале «Узнай Москву». Горожанам предлагают пройтись по Арбату, Хамовникам и Поварской слободе.