Две машины попали в ДТП на улице Мусы Джалиля в Москве

На месте работают оперативные службы столицы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Мусы Джалиля вечером 16 октября в районе дома 38к1 столкнулись два автомобиля, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. О пострадавших и обстоятельствах ДТП пока ничего неизвестно.

На месте работают оперативные службы столицы. Информация о причинах аварии и пострадавших уточняется.

Из-за ДТП автобусы м77 и м86 на время изменили маршрут. Спустя полчаса в Дептрансе сообщили о возвращении общественного транспорта к привычному расписанию. Сейчас автобусы ходят штатно.

Как сообщал ранее KP.RU, в воскресенье, 16 октября, в Москве также случилось дорожное происшествие на внутренней стороне 27-го км МКАД. Там загорелся легковой автомобиль. На время устранения последствий ЧП пришлось перекрыть часть проезжей части. Машины могли проехать только по четырем полосам из шести. Горящую, как факел, машину сняли на видео очевидцы.