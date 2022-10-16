Автомобиль вспыхнул после столкновения в ДТП с другой машиной в Москве

Автомобиль загорелся после столкновения с другой легковушкой в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

На дублере Ленинградского проспекта в районе дома 36 в Москве столкнулись два автомобиля. В результате аварии одна из машин загорелась. В Телеграм-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города рассказали, что возгорание уже ликвидировали.

Последствия ДТП продолжают устранять. На месте работают оперативные службы столицы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, отметили в Дептрансе.

Также в дорожном ведомстве предупредили водителей о частичном перекрытии трассы из-за аварии. Движение в сторону Московской области осуществляется по трем полосам из четырех полос. Водителей просят выбирать другие пути.

Ранее вечером 16 октября на улице Мусы Джалиля в Москве столкнулись два легковых автомобиля. Как писал KP.RU, из-за ДТП пришлось временно изменить маршрут общественного транспорта. Автобусы м77 и м86 объезжали дорогу по другим трассам. Расписание привели к штатному спустя полчаса.