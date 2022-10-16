Рите Дакоте поставили капельницу за два часа до концерта в Москве

Певица Рита Дакота Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Рита Дакота оказалась под капельницей от ОРВИ за два часа до концерта в Москве. Соответствующее видео она выложила в свой Телеграм-канал, сопроводив комментарием «Так я еще не готовилась».

«Будни артиста гастролирующего. Зато sold out», - говорит она в видео.

Артистка посетовала, что ей не хватает родных и близких людей на важном для нее концерте. По ее словам, реалии 2022 года разделили ее с ними «тысячами километров и тоннами обстоятельств». И если раньше они все вместе тусовались в гримерке, пили шампанское, шутили и поддерживали артистку перед выступлением, то сейчас с ней «только капельница от ОРВИ и больше никого».

Она так же выразила надежду, что поднять ее боевой дух помогут поклонники: «Я знаю, что сейчас я выйду к своей стае и тысячи любящих рук обнимут меня своей энергией и любовью».

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