Лифт насмерть придавил забравшегося в шахту мужчину на Свободном проспекте в Москве

Тело молодого человека нашли в шахте лифта на востоке Москвы Фото: прокуратура Москвы

На востоке Москвы в жилом доме на Свободном проспекте 16 октября 2022 года в шахте лифта обнаружили тело молодого человека. По факту гибели мужчины Перовским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка, сообщает Телеграм-канал столичной прокуратуры.

Предположительно, молодой человек самостоятельно открыл двери подъемника на первом этаже и забрался в шахту. В этот момент лифт начал движение и придавил его.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты, проводились проверочные мероприятия, направленные на установление всех деталей ЧП. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее KP.RU сообщал, что при сортировке бытовых отходов в Москве нашли фрагменты человеческого тела. Столичный СК организовал проверку по факту случившегося. На месте работали криминалисты и следователи. Назначены судебные экспертизы, направленные на установление личности погибшего.