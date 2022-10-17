Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 6:38

Более 30 тысяч жителей Москвы оформили единый читательский билет

Сервис «Библиотеки Москвы» запустили в декабре 2021 года
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Единый читательский билет онлайн оформили более 30 тысяч жителей столицы

Единый читательский билет онлайн оформили более 30 тысяч жителей столицы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Москвичи оформили более 30 тысяч единых читательских билета (ЕЧБ) на портале mos.ru. Они дают доступ ко всем городским библиотекам и позволяют жителям бронировать книги в любой читальне столицы, сообщили на сайте мэрии города.

Сервис «Библиотеки Москвы» запустили в декабре прошлого года. Электронный читательский билет можно оформить взрослым и детям. Он ничем не отличается от бумажного.

Жители столицы каждый месяц в среднем оформляют около трех тысяч электронных читательских билетов. Чаще всего к сервису обращаются в преддверии летних каникул и перед новым учебным годом. Так, с мая по сентябрь москвичи сделали свыше 12 тысяч ЕЧБ, причем половину из них выдали школьникам.

Услуга доступна для пользователей mos.ru со стандартной или полной учетной записью. Ребенок старше 14 лет может оформить читательский билет самостоятельно, для детей помладше это могут сделать родители или законные представители.

Ранее KP.RU сообщал, что библиотекарь из Москвы порекомендовала шесть книг для детей. Произведения современных авторов подойдут для семейного чтения.