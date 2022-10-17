Более 30 тысяч жителей Москвы оформили единый читательский билет

Единый читательский билет онлайн оформили более 30 тысяч жителей столицы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Москвичи оформили более 30 тысяч единых читательских билета (ЕЧБ) на портале mos.ru. Они дают доступ ко всем городским библиотекам и позволяют жителям бронировать книги в любой читальне столицы, сообщили на сайте мэрии города.

Сервис «Библиотеки Москвы» запустили в декабре прошлого года. Электронный читательский билет можно оформить взрослым и детям. Он ничем не отличается от бумажного.

Жители столицы каждый месяц в среднем оформляют около трех тысяч электронных читательских билетов. Чаще всего к сервису обращаются в преддверии летних каникул и перед новым учебным годом. Так, с мая по сентябрь москвичи сделали свыше 12 тысяч ЕЧБ, причем половину из них выдали школьникам.

Услуга доступна для пользователей mos.ru со стандартной или полной учетной записью. Ребенок старше 14 лет может оформить читательский билет самостоятельно, для детей помладше это могут сделать родители или законные представители.

Ранее KP.RU сообщал, что библиотекарь из Москвы порекомендовала шесть книг для детей. Произведения современных авторов подойдут для семейного чтения.