Эксперты узнали, сколько ежиков живет в Москве

На природных территориях столицы обитают более тысячи ежей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты столичного Комплекса городского хозяйства подсчитали, сколько ежей обитают на природных территориях Москвы. Выяснилось, что их больше тысячи. Этих животных можно встретить в парках «Кузьминки-Люблино», «Тушинский», «Косинский», «Битцевский лес», «Москворецкий», в природных заказниках «Жулебинский» и «Зеленоградский», а также в Терлецком и Измайловском лесопарках.

Еж обыкновенный занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости, это малочисленный вид. В рацион млекопитающего входит растительная пища (желуди, грибы, фрукты и ягоды), беспозвоночные и их личинки (улитки, жуки, гусеницы). Ежей нежелательно кормить молоком.

Также эксперты рассказали несколько интересных фактов об этих животных. Например, ежи могут бегать со скоростью 3 м/с, длина их игл достигает трех сантиметров, у колючего хищника насчитывается 36 зубов.

Ранее KP.RU сообщал, что жителям Москвы рассказали, какие птицы улетят из столицы в теплые края на зиму. На юг отправляются ласточки, зяблики, скворцы, чайки, дикие гуси и другие пернатые. Они переждут холода в странах Африки, Юго-Восточной Азии, южных регионах России.