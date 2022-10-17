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Происшествия17 октября 2022 7:16

Раздавленный лифтом в Москве мужчина искал в шахте закладку

По факту гибели мужчины прокуратурой организована доследственная проверка
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Наталья КОЛМЫКОВА

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчина, которого насмерть придавило лифтом в шахте, искал там закладку. Об этом сообщает источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.

Об обнаруженном теле мужчины в шахте 16 октября вечером сообщила прокуратура Москвы. Предположительно, молодой человек самостоятельно открыл двери подъемника на первом этаже в жилом доме на Свободном проспекте и забрался в шахту. В этот момент лифт начал движение и придавил его.

По факту гибели мужчины Перовским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка. Cледователи и криминалисты проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех деталей ЧП. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Как ранее сообщал KP.Ru, двух рецидивисток задержали в Москве с 395 свертками наркотиков. Женщины привезли запрещенные вещества в столицу для продажи. Против них возбуждены уголовные дела.