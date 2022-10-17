Бочкарёв: Запуск Большой кольцевой линии метро стимулирует развитие прилегающих территорий

Полностью Большую кольцевую линию метро планируют сдать до конца 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Территории, расположенные рядом с Большой кольцевой линией московского метро, после ее запуска получат дополнительные стимулы для развития. Уже сегодня инвесторы и застройщики активно интересуются площадками, расположенными около маршрута и станций БКЛ, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Запуск новой транспортной системы – Большой кольцевой линии имеет колоссальное значение для градостроительного развития Москвы. Новое кольцо стимулирует рост тех районов столицы, которые расположены в зоне влияния БКЛ, послужит мощнейшим фактором развития этих территорий и повышения их градостроительного потенциала», - рассказал Андрей Бочкарёв.

Вице-мэр столицы отметил, что инвесторы планируют освоить около 1900 гектаров территорий рядом с БКЛ и построить более 17 миллионов квадратных метров различной недвижимости.

«К настоящему времени уже утверждены проекты планировки территорий и оформлены градостроительные планы земельных участков общей площадью около 1900 гектаров с потенциалом строительства порядка 17 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Помимо этого, на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии города предварительно одобрено развитие еще 426 га, на которых может появиться около 4 миллионов квадратных метров», - уточнил Андрей Бочкарёв.

Глава градостроительного комплекса Москвы подчеркнул, что открытие большого Больца столичной подземки и развитие прилегающих к нему территорий станут драйверами экономического роста всего города.

«На каждый вложенный в инфраструктуру рубль мы получаем три рубля частных инвестиций. Это и новые рабочие места, и налоги в бюджет, и комплексное развитие территорий – все то, чем сегодня живет мегаполис», - рассказал Андрей Бочкарёв.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, маршрут БКЛ отвечает современным требованиям транспортного обслуживания города и учитывает потенциал градостроительного развития столицы

«Разработка вариантов трассировки линии метро, размещение станций и организация пересадочных узлов Большой кольцевой линии метро учитывает особенности уже сложившейся и перспективной городской среды, - отметила Юлиана Княжевская. - Кроме того, маршрут нового кольца проложен с учетом массы планировочных, градостроительных, инженерных и других ограничений».

Напомним, 22 станции Большой кольцевой линии уже открыты для пассажиров. Полностью Большое кольцо, на котором разместилась 31 станция, планируют сдать до конца 2022 года. После открытия всех станций БКЛ интенсивность движения наземного транспорта на московских дорогах снизится на 10-15%. Запуск Большого кольца существенно сэкономит время в пути для миллионов москвичей.