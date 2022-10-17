Появилось видео из дома в Москве, где лифт придавил человека Фото: Андрей АБРАМОВ

Стали известны детали трагедии в жилом доме на востоке Москвы. Там лифт придавил молодого мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

Как стало известно Пятому каналу, мужчина пытался отжать двери лифта в доме на Свободном проспекте. Ему удалось это сделать, после чего он спустился в шахту, но выбраться обратно не успел, кабина поехала и его придавило подъемным механизмом.

Погибший пытался прижаться к стене и избежать смерти, но, к сожалению, ему не удалось.

Спустя несколько часов стражи порядка установили, что погибшему было 18 лет, родом он из Смоленской области. По предварительной информации, погибший искал закладку.

По факту трагедии проводится проверка.

В прокуратуре уточнили, что он самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение. От полученных травм мужчина скончался, пишет газета "Известия".

Накануне, лифт с двум пожилыми жильцами пролетел несколько этажей вниз в доме во Владивостоке, пишет ФАН.