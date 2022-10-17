Собянин сообщил о выполнении задания по частичной мобилизации в Москве

Разосланные повестки прекращают свое действие Фото: Иван МАКЕЕВ

Задачи по частичной мобилизации, установленные указом президента и заданием Минобороны, выполнены в полном объеме, сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге со ссылкой на военком Москвы.

Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14.00. Разосланные повестки прекращают свое действие.

Собянин отметил, что выполнить задачи по частичной мобилизации стало возможным благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей.

Мэр выразил надежду на то, что мобилизованные вернутся домой не только живыми и здоровыми, но и с победой. Он также пообещал, что будет молиться за них.

Ранее KP.Ru сообщал, что храмы Москвы принимают помощь для мобилизованных. С начала частичной мобилизации совершаются молебны о здравии воинов, о победе России. Священнослужители посещают военкоматы, дают напутственные слова военнослужащим, проводят поддерживающие разговоры с их родными.