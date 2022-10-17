Студент колледжа выхватил из рук пенсионерки сумку-тележку с деньгами в метро Москвы

В столичном метро студент украл у пенсионерки сумку с вещами и деньгами Фото: МВД Медиа

Полицейские Московского метрополитена задержали 18-летнего студента столичного колледжа, подозреваемого в краже в вагоне метро. Злоумышленник похитил у 73-летней пенсионерки сумку-тележку с личными вещами, банковской картой и наличными в размере более трех тысяч рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По предварительным данным, молодой человек совершил кражу утром во время поездки по Таганско-Краснопресненской линии подземки. Правонарушитель схватил чужую сумку, когда открылись двери вагона, выбежал на платформу станции «Кузьминки» и скрылся. В этот момент потерпевшая отвлеклась на других пассажиров.

Вора поймали на станции «Нижегородская». Он выбросил похищенные вещи, а денежные средства успел потратить. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигуранта избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее KP.RU сообщал, что у внука писателя Корнея Чуковского украли 2 миллиона рублей. Подозрения пали на сиделку пенсионера.