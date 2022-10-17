Автобусное сообщение между Москвой и Крымом через Крымский мост восстановили

Автобусное движение по Крымскому мосту в Москве восстановили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автобусное движение по Крымскому мосту восстановлено. Междугородние перевозки между Москвой и Крымом осуществляются в прежнем режиме в оба направления, сообщили в Минтрансе РФ.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы добавили, что актуальную информацию по маршрутам можно получить в кассах автовокзалов и по телефону контактного центра «Автовокзалы Москвы»: +7 (499) 940-08-43.

С 9 октября по 17 октября через Керченскую паромную переправу перевезли в общей сложности 13685 пассажиров и 4437 единиц автотранспорта, в основном, грузовиков.

Привлеченные пассажирские суда сделали девять рейсов, а четыре парома, работающих на линии, в общей сложности выполнили 116 круговых рейсов.

Напомним, движение на Крымском мосту пришлось закрыть после теракта. Уже установлены 12 лиц, причастных к взрыву. Как писал KP.RU, по данным российских спецслужб, приказ был отдан руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины.