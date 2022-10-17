Собянин: Москва полностью выполнила задание по частичной мобилизации

Временные пункты сбора мобилизованных в Москве будут закрыты 17 октября. Фото: Сергей Ведяшкин /Агентство городских новостей «Москва».

Москва выполнила план по частичной мобилизации, сообщил мэр города Сергей Собянин. По словам главы столицы, временные пункты сбора мобилизованных будут закрыты 17 октября. Повестки, разосланные москвичам по месту жительства и на предприятия, прекращают свое действие.

«По информации военного комиссара Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», - написал Сергей Собянин в блоге на сайте мэра Москвы.

Он отметил, что военный призыв стал огромным испытанием для московских семей. Тысячам горожан пришлось изменить привычный уклад жизни и проводить своих сыновей, мужей и отцов в зону СВО.

«Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», - отметил Сергей Собянин.

Мэр города выразил благодарность жителям столицы, откликнувшимся на призыв и записавшимся на службу в Вооруженные силы РФ.

«Мы все волнуемся и переживаем за вашу судьбу, за трудности и опасности, которые вам предстоят и с которыми вы уже сталкиваетесь. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны», - обратился к военнослужащим глава города.

Сергей Собянин подчеркнул, что Москва продолжит заботиться о семьях мобилизованных, а также оказывать Министерству обороны РФ материально-техническую поддержку.

«Вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будем содействовать улучшению быта в воинских частях», - пообещал глава города.

Ранее мэр Москвы подписал указ о дополнительной социальной поддержке семей горожан, мобилизованных для участия в специальной военной операции. Для детей военнослужащих с полутора лет предусмотрено приоритетное зачисление в детские сады, внеочередной перевод в другой детский сад или школу поближе к месту жительства. Семьи мобилизованных с маленькими детьми освобождаются от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов. Школьникам с 1 по 11 классы предоставляется бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед), студентам колледжей – бесплатные горячие обеды. Школьники с первого по шестой классы в приоритетном порядке зачисляются в группы продленного дня. Их родителей освобождают от оплаты продленки, а также занятий в муниципальных кружках и секциях дополнительного образования. Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, или заботящимся о пожилых родственниках и инвалидах I и II группы предоставляется социальное обслуживание на дому независимо от уровня доходов.

Родственники бойцов могут обратиться за помощью в в Центр поддержки семей мобилизованных. Он открылся 1 октября по адресу: улица Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.