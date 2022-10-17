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Общество17 октября 2022 10:52

Собянин: Москва будет содействовать Минобороны РФ в обеспечении воинских частей

Москва вместе с руководством других российских регионов будет работать над улучшением быта в воинских частях
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Москва будет содействовать Минобороны в материально-техническом обеспечении войск

Москва будет содействовать Минобороны в материально-техническом обеспечении войск

Фото: Евгения ГУСЕВА

Москва вместе с другими субъектами РФ продолжит оказывать активное содействие Минобороны РФ в материально-техническом обеспечении войск. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге в понедельник, 17 октября.

«Москва будет заботиться о ваших семьях и близких. Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении», - написал он.

Градоначальник пообещал, что Москва вместе с руководством других российских регионов, где служат жители столицы, будет работать над улучшением быта в воинских частях.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в Москве. Пункты сбора призывников закроются 17 октября в 14.00. Разосланные повестки прекратят свое действие. По словам мэра, задачи по мобилизации удалось выполнить благодаря патриотизму, ответственности и чувству долга москвичей.