Военный комиссар Москвы: Столица выполнила план по частичной мобилизации

Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что с 17 октября явка по мобилизационным повесткам не требуется. Фото: В. НОВИКОВ.

Московские военкоматы выполнили план Министерства обороны России по частичной мобилизации. Об этом журналистам 17 октября сообщил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.

«Мы завершаем мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации. С сегодняшнего дня с 14:00 явка по мобилизационным повесткам не требуется. Дополнительные временные пункты закроются в ближайшее время», - рассказал Максим Локтев.

Военком Москвы отметил, что с момента объявления частичной мобилизации у горожан возникало множество вопросов. Максим Локтев поблагодарил правительство столицы за всестороннюю помощь, оказанную в проведение военного призыва.

«Хочу сказать спасибо правительству Москвы за то, что смогли оказать содействие, открыли временные мобилизационные пункты и запустили горячие линии для жителей Москвы и предпринимателей, где разъяснялся порядок частичной мобилизации».

Военный комиссар особо подчеркнул, что городские власти взяли на себя заботу о родственниках призванных в зону СВО москвичей. С 1 октября в столице работает Центр поддержки семей мобилизованных, куда близкие военнослужащих могут обратиться за любой помощью.

«Правительство Москвы организовало помощь и поддержку как самим мобилизованным, так и членам их семей. Это касается как денежных выплат, так и ряда льгот, ну, и, конечно, нельзя забывать и о тех комплектах формы и других необходимых вещах, которые получил каждый мобилизованный. Ребята и их семьи чувствуют поддержку, знают, что за ними крепкий и надежный тыл», - отметил военком столицы.

Максим Локтев рассказал, что москвичи продолжают приходить в военкоматы и записываться добровольцами. Военком города поблагодарил «всех москвичей кто достойно и с честью взял на себя почетную обязанность по защите нашей Родины».

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил об окончании частичной мобилизации в столице на своем персональном сайте. Глава города пообещал, что Москва продолжит заботиться о семьях мобилизованных и оказывать Министерству обороны РФ материально-техническую поддержку.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о дополнительной социальной помощи семьям мобилизованных. Для детей военнослужащих с полутора лет предусмотрено приоритетное зачисление в детские сады, внеочередной перевод в другой детский сад или школу поближе к месту жительства. Семьи мобилизованных освобождаются от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов. Школьникам с 1 по 11 классы предоставляется бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед), студентам колледжей – бесплатные горячие обеды. Школьники с первого по шестой классы в приоритетном порядке зачисляются в группы продленного дня. Их родителей освобождают от оплаты продленки, а также занятий в кружках и секциях. Семьям с детьми-инвалидами и пожилыми родственниками предоставляется социальное обслуживание на дому.