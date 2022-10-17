Мобильные офисы социальной газификации заедут еще в 48 деревень и сел Подмосковья

В Подмосковье мобильные офисы соцгазификации посетят еще 48 населенных пунктов. Фото: Елена Афонина/ТАСС

В Московской области на текущей неделе мобильные офисы социальной газификации посетят еще 48 населенных пунктов. Ознакомиться с расписанием выездов можно на сайте Мособлгаза в разделе «График движения мобильных офисов», сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Так, специалисты заедут в деревни Лобаново, Надовражино, Новораково, Подпорино в Истре, в деревни Васильково, Колосово, Мисирево в Клину, деревню Ошейкино в Лотошино, деревни Вертлино и Марьино в Солнечногорске. Кроме того, мобильные офисы приедут в населенные пункты Дмитровского округа, Сергиева-Посада, Черноголовки, Шатуры, Щелково, Воскресенска, Луховиц, Люберец, Подольска, Чехова и других муниципалитетов.

В Подмосковье в рамках президентской программы Мособлгаз догазифицировал 2221 населенный пункт. Газом обеспечили более ста тысяч жителей региона.

Ранее KP.RU сообщал, что более 1,8 тысячи км газопроводов построили в Подмосковье в рамках «Социальной газификации». К строительству газораспределительных сетей привлекли около 400 бригад.