Спасатели помогли москвичке найти потерявшуюся во время прогулки по квартире игуану

Питомец спрятался за стиральной машиной фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Сотрудники поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра помогли жительнице Южного Бутова в поиске необычного питомца - игуаны. Она исчезла во время прогулки по квартире. О произошедшем рассказали в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Прибывшие на место спасатели осмотрели квартиру, отверстия в ванной комнате, туалете и на кухне. Рептилию обнаружили за стиральной машиной, откуда она не могла самостоятельно выбраться.

С помощью специальных защитных перчаток игуану освободили из ловушки и вернули в террариум. Питомец не пострадал.

Ранее KP.RU писал, что спасатели в Северном Бутове помогли достать 16 утят, провалившихся в ливневку. Неравнодушные прохожие, услышавшие писк птенцов и обеспокоенные крики их матери, вызвали подмогу. Спасатели вскрыли люк, спустились в дождевую канализацию и вытащили пернатых. Потом все семейство перенесли в более безопасное место — на берег пруда.