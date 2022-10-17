Созданную уроженцем Украины нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Московской области сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию производительной мощностью более 100 кг мефедрона в месяц. Ее организовал 22-летний уроженец Украины в загородном доме, расположенном в Зарайске, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Москве и области.

На территории подпольной лаборатории правоохранители нашли и изъяли химические реактивы, прекурсоры, приспособление для расфасовки наркотика и 13,5 килограмма «синтетики». Подозреваемый приобретал специальные вещества через теневые ресурсы.

Установлено, что задержанный расфасовывал мефедрон по пакетикам и реализовывал товар с помощью закладок в лесополосе Московской и Рязанской областей. Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что он сделал тайники.

Возбуждено уголовное дело по стать 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигуранту грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее KP.Ru сообщал, что двух рецидивисток задержали в Москве с 395 свертками наркотиков. Они привезли запрещенные вещества в Москву для продажи.