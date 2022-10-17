Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за ветра на 18 октября

В Москве и Подмосковье во вторник ожидается ветер до 15 м/с Фото: Евгения ГУСЕВА

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за сильного ветра на вторник, 18 октября. Возможны порывы до 15 метров в секунду, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

В Москве и Подмосковье предупреждение будет действовать с 11:00 до 21:00 18 октября.

Напомним, «желтый» – это второй уровень погодной опасности, при котором условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов социально-экономической деятельности.

Ранее KP.RU сообщал, что на текущей неделе в столицу придет «глубокая осень». Самым дождливым днем станет вторник: выпадет до 10-12 мм атмосферных осадков, то есть почти 20% месячной нормы. Это сравнимо с одним ведром воды на квадратный метр. К выходным в городе похолодает до +4…+9 градусов, ночью возможны небольшие заморозки.