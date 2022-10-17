Анастасия Ракова: Врачи и медсестры начали проходить оценку навыков для работы в скоропомощных комплексах

Медики, успешно преодолевшие все испытания, пройдут уникальную образовательную программу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве продолжается набор медицинского персонала для новых скоропомощных стационарных комплексов. Сейчас врачи и медицинские сестры проходят третий этап отбора - проверку теоретических знаний и практических навыков. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем открытый отбор специалистов для работы в скоропомощных стационарных комплексах столицы. На днях стартовал третий этап: врачи и медицинские сестры начали проходить процедуру оценки профессиональных знаний и навыков. Врачи проходят ее на площадке кадрового центра, средний медицинский персонал приглашается в медицинский колледж №7 департамента здравоохранения. Чтобы в командах скоропомощных комплексов работали лучшие специалисты, всех кандидатов мы оцениваем по специально разработанным требованиям. Подать заявку на работу в скоропомощных комплексах по-прежнему можно на сайте командапервых.москва», - рассказала Анастасия Ракова.

После подачи заявки претенденты проходят несколько этапов отбора. Сначала кандидаты проверяются на соответствие выбранной должности. Профессиональные знания медперсонала оценивают представители сразу нескольких медицинских специальностей. В проверку входят теоретическое тестирование, демонстрация практических навыков, а также выполнение задач, основанных на реальных клинических ситуациях.

Успешно пройдя эти испытания, врачи и медсестры приглашаются в стационар, где будет открыт скоропомощной комплекс. Там медики могут на месте познакомиться с работой приемного отделения и пообщаться с будущими коллегами.

Анастасия Ракова уточнила, что кандидаты, успешно преодолевшие все испытания, пройдут уникальную образовательную программу. Она включает более 70 различных образовательных программ и тренингов. Сотрудники скоропомощных комплексов будут изучать как узкоспециальные медицинские модули, так и навыки эффективной коммуникации с пациентами и тренинги на управление стрессом.

В ближайшие месяцы в Москве откроются шесть крупных скоропомощных комплексов. Первые два заработают в январе 2023 года в больнице имени Вересаева и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. В городской клинической больнице имени Боткина и городской клинической больнице №15 имени Филатова такие комплексы откроются в первом полугодии 2023 года, а в ГКБ имени Буянова и ГКБ имени Пирогова – во втором полугодии.

Сеть скоропомощных комплексов - это клиники нового формата, специально предназначенные для лечения экстренных больных. Пациенты из любого района столицы смогут максимально оперативно получить в них всю необходимую и самую современную помощь. При каждом из комплексов будут работать вертолетные площадки для санитарной авиации. Скоропомощные комплексы оснащаются новейшей техникой – от КТ и МРТ-аппаратов до уникальных операционных.