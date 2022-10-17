Виртуальный помощник Александра будет консультировать пассажиров аэроэкспрессов и электричек

Чат-бот Александра будет отвечать на вопросы об электричках и аэроэкспрессах Фото: Алиса ТИТКО

Чат-бот Александра научилась отвечать на вопросы об электричках и аэроэкспрессах. Скоро она приступит к консультации пассажиров по этим тема, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как отметили в ведомстве, Александра уже обучена общению на темы городского транспорта, автовокзалов, велосипедов и самокатов. По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в ее базе знаний более 2,9 тыс. ответов на 50 тыс. вариаций вопросов.

«Пассажиры могут заказать через чат-бот сопровождение Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), справки для работы, узнать расписание и многое другое», - сообщил Ликсутов.

Одно из неоспоримых преимуществ чат-бота - он доступен круглосуточно и работает без режима ожидания. Александра ответит на вопросы о метро, Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД), наземном транспорте, велосипедах, самокатах и авто. Ликсутов пообещал, что в ближайшем будущем бот будет еще умнее и сможет помогать пассажирам всех видов городского транспорта.

Как ранее сообщал KP.Ru, поезда ЦППК перейдут на зимнее расписание с 30 октября 2022 года. Изменения затронут расписание электропоездов Павелецкого, Савеловского, Киевского, Казанского, Горьковского направлений.