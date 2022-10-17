Временные пункты мобилизации в Москве закрылись в связи с выполнением плана

В Москве 17 октября закрылись все резервные пункты мобилизации, в том числе пункт, располагавшийся в Театре Романа Виктюка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве 17 октября прекратили свою работу все дополнительные резервные пункты мобилизации. Временные военкоматы закрылись, поскольку столица уже выполнила план частичной мобилизации. В частности, в понедельник закрылся резервный пункт, располагавшийся в Театре Романа Виктюка.

«Сегодня мы закрываем наш пункт в Театре Виктюка в связи с полным выполнением плана, поставленным министром обороны РФ о частичной мобилизации. Хотелось бы отметить большое количество москвичей, которые, не дожидаясь повесток, прибыли добровольцами на пункт отбора, при этом пытались переубедить комиссию, при том, что имели не самое хорошее здоровье, что они годны и готовы служить», - рассказал журналистам военком Преображенского района Сергей Тригилев.

Военный комиссар отметил, что власти города оперативно и своевременно создали группу разбора. Она внесла большой вклад в общую работу по частичной мобилизации москвичей. По словам Сергея Тригилева, добровольцы по-прежнему могут записаться в ряды Вооруженных сил России и отправиться служить в зону проведения специальной военной операции.

«Добровольцы также прибывают далее в военный комиссариат, будут проходить через пункт отбора, который находится по адресу Варшавское шоссе, дом 83, строение 1», - уточнил Сергей Тригилев.

Всего в Москве было открыто около 20 временных резервных пунктов мобилизации. В том числе они работали на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Резервные пункты были организованы по принципу «одного окна». Здесь в одном месте можно было подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию. Кроме того, в военкоматах были организованы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Выписанные по ошибке повестки оперативно отзывались. Для срочного рассмотрения конкретных жалоб по вопросам призыва в Москве создали горячую телефонную линию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что частичная мобилизация в столице завершена в связи с выполнением плана. Глава города сообщил, что временные пункты сбора мобилизованных будут закрыты 17 октября. Повестки, разосланные москвичам по месту жительства и на предприятия, прекращают свое действие.

«По информации военного комиссара Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00», - написал Сергей Собянин в блоге на сайте мэра Москвы.

Глава города подчеркнул, что Москва продолжит заботиться о семьях мобилизованных, а также оказывать Министерству обороны РФ материально-техническую поддержку.