Песков призвал в случае облавы военкомами обращаться в Генпрокуратуру

В Кремле призвали в случае облавы военкомами обращаться в Генпрокуратуру Фото: ТАСС

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, призвал при облавах со стороны военкомов сообщать о них в Генпрокуратуру. Они могут быть абсолютно законными — если случай касается уклонистов, пояснил он. Поэтому все подобные ситуации будут рассматривать отдельно.

— Надо спросить у военкомов, на основании чего вручают повестки. Может быть, действительно уклонисты, может быть, им помогают какие-то электронные системы. Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что глава РФ поручил прокуратуре сопровождать все мобилизационные мероприятия, чтобы соблюдалась законность мероприятий.

Ранее KP.RU пообщался с экспертом, который объяснил, имеют ли право сотрудники полиции вручать повестки и проверять документы с этой целью.