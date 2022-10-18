Ефимов: В Москве почти в три раза выросло производство одежды

С января по август этого года в Москве выпустили в 2,7 раза больше изделий, чем за аналогичный период прошлого Фото: Мария ЛЕНЦ

Стильные деловые костюмы, верхняя одежда, школьная и спортивная форма, трикотажные, вязаные и кожаные наряды, все для экстремального туризма, альпинизма и активного отдыха. Это далеко не полный список того, что сегодня производят московские предприятия лёгкой промышленности. А их в городе более двухсот. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, каждая из этих компаний постоянно увеличивает объемы производства одежды. Рост особенно заметен после того, как наш рынок покинули заграничные производители.

«С января по август этого года в Москве выпустили в 2,7 раза больше изделий, чем за аналогичный период прошлого, - отметил заммэра. - Также компании города в 1,5 раза – до 32 миллиардов рублей – увеличили объем поставленных заказчикам за восемь месяцев товаров».

По его словам, за последние восемь месяцев спецодежды в городе стали шить больше на 46 процентов, трикотажных и вязаных вещей – на 35,6 процента.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что параллельно с одеждой этими же компаниями производятся нетканые материалы и обувь.

«Их выпуск за восемь месяцев 2022 года увеличился на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – уточнил глава ведомства.

Отечественной одежды становится больше в том числе благодаря активной поддержке города. Например, инвесторы вправе арендовать землю без торгов для масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Речь идёт о возведении инновационных и социально важных производственных комплексов. Один из них появится на северо-востоке столицы. Здесь на выделенном городом участке инвестор разместит новый завод по пошиву форменной и гражданской одежды. Вложения в проект приличные - 870 миллионов рублей! В результате компания в два раза расширит выпуск своих товаров и сможет ежегодно создавать до 500 тысяч единиц продукции.