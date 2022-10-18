Ефимов: От столичного бизнеса поступило более миллиона запросов на имущественно-земельные услуги

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Для бизнеса в столице действуют более 30 услуг и сервисов в имущественно-земельной сфере. Городская цифровая экосистема позволяет получать их удалённо с помощью портала mos.ru. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в этом году заметен интерес предпринимателей к таким услугам.

«За девять месяцев получено уже более миллиона обращений, - отметил заммэра. - Из них 99 процентов – в электронном виде».

Среди услуг на mos.ru - получение данных о финансово-лицевых счетах, проверка статуса договора с Департаментом городского имущества, подача заявления на оформление льгот и заказ необходимых документов.

Статистикой запросов бизнеса в этом году поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Самыми популярными сервисами стали сверка и получение данных по финансово-лицевому счету - более 985 тысяч обращений. А среди госуслуг лидирует заказ копии документов на недвижимость.

«Этой возможностью предприниматели воспользовались 3,5 тысячи раз, - уточнил Гаман. - За выдачей дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка обратились около трех тысяч раз».