Экстренное предупреждение из-за ливня с ветром МЧС объявило в Москве на 18 октября 2022 года

Экстренное предупреждение из-за ливня с ветром объявили в Москве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Главное управление МЧС России по Москве сообщило, что из-за сильного дождя и ветра в столице объявлено экстренное предупреждение. Оно актуально с 9 утра до 16 часов вечера 18 октября.

Облачную погоду и дождь ожидают в Москве во вторник, 18 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице прогреется до 8–10 градусов выше нуля. Ветер шквалистый, юго-западный и западный. Скорость его будет достигать 6–11 метров в секунду, а порывы местами — до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 746 миллиметра ртутного столба.

Спасатели просят людей быть осторожными, покидать безопасное помещение только в случае необходимости. На улице прохожим стоит избегать шатких сооружений, а водителям не парковаться под деревьями и рядом с ненадежно закрепленными конструкциями. Во время движения нужно оставаться максимально внимательным и соблюдать правила ПДД.

Ранее KP.RU писал, что первый снег в Москве может пойти уже в третьей декаде октября.