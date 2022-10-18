Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 5:34

Экстренное предупреждение из-за ливня с ветром МЧС объявило в Москве на 18 октября 2022 года

18 октября синоптики обещают пасмурную погоду с осадками и шквалистый ветер с порывами до 15 метров в секунду
Мила ГЕНЬ
Экстренное предупреждение из-за ливня с ветром объявили в Москве

Экстренное предупреждение из-за ливня с ветром объявили в Москве

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Главное управление МЧС России по Москве сообщило, что из-за сильного дождя и ветра в столице объявлено экстренное предупреждение. Оно актуально с 9 утра до 16 часов вечера 18 октября.

Облачную погоду и дождь ожидают в Москве во вторник, 18 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице прогреется до 8–10 градусов выше нуля. Ветер шквалистый, юго-западный и западный. Скорость его будет достигать 6–11 метров в секунду, а порывы местами — до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 746 миллиметра ртутного столба.

Спасатели просят людей быть осторожными, покидать безопасное помещение только в случае необходимости. На улице прохожим стоит избегать шатких сооружений, а водителям не парковаться под деревьями и рядом с ненадежно закрепленными конструкциями. Во время движения нужно оставаться максимально внимательным и соблюдать правила ПДД.

Ранее KP.RU писал, что первый снег в Москве может пойти уже в третьей декаде октября.