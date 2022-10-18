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Общество18 октября 2022 6:25

Художница по керамике из Москвы описала своих постоянных клиентов

Среди клиентов больше женщин
Мила ГЕНЬ
Художница по керамике из Москвы описала своих постоянных клиентов

Художница по керамике из Москвы описала своих постоянных клиентов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Художница по керамике из Москвы, руководительница проекта Kesler Ceramics&Art Мария Кеслер рассказала «Мосленте», кто покупает ее изделия. Как отметила девушка, чаще всего это женщины.

Клиентами, а точнее — клиентками, проекта становятся те, кто любит визуальную эстетику и стремится окружить себя красивыми предметами. Мария Кеслер добавила, что такие женщины осознанно относятся к собственной жизни. Керамические изделия помогают им создать вокруг себя определенные атмосферу и микроклимат.

— Он должен быть эстетичным, приятным и благотворно влиять на их психо-эмоциональное состояние. Они внимательно относятся к деталям. И им не жаль потратить довольно приличную сумму на то, чтобы порадовать себя. Эти девушки следуют определенному, своему стилю. И они очень ему привержены, — рассказала о постоянных клиентках Кеслер.

Как добавила художница, мужчины покупают керамику реже и, как правило, не для себя. Чаще всего это подарки для вторых половинок или мам — женщин, которые имеют особую роль в их жизни.

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