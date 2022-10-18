Художница по керамике из Москвы описала своих постоянных клиентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Художница по керамике из Москвы, руководительница проекта Kesler Ceramics&Art Мария Кеслер рассказала «Мосленте», кто покупает ее изделия. Как отметила девушка, чаще всего это женщины.

Клиентами, а точнее — клиентками, проекта становятся те, кто любит визуальную эстетику и стремится окружить себя красивыми предметами. Мария Кеслер добавила, что такие женщины осознанно относятся к собственной жизни. Керамические изделия помогают им создать вокруг себя определенные атмосферу и микроклимат.

— Он должен быть эстетичным, приятным и благотворно влиять на их психо-эмоциональное состояние. Они внимательно относятся к деталям. И им не жаль потратить довольно приличную сумму на то, чтобы порадовать себя. Эти девушки следуют определенному, своему стилю. И они очень ему привержены, — рассказала о постоянных клиентках Кеслер.

Как добавила художница, мужчины покупают керамику реже и, как правило, не для себя. Чаще всего это подарки для вторых половинок или мам — женщин, которые имеют особую роль в их жизни.

Ранее KP.RU публиковал список атрибутов настоящей москвички, которыми поделилась актриса Елизавета Боярская.