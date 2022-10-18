Смертельное ДТП с опрокинувшейся маршруткой произошло на Киевском шоссе в Москве Фото: прокуратура Москвы

На Киевском шоссе 40-летний водитель маршрутки не справился с управлением и съехал с проезжей части, где транспорт опрокинулся. В этот момент в салоне маршрутного такси находилось 7 пассажиров. Один человек погиб, есть пострадавшие, рассказали в прокуратуре Москвы.

Прокуратура столицы контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП, добавили в ведомстве.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города уточнили, что смертельная авария произошла на 29 км Киевского шоссе. Маршрутка №490 следовала из Апрелевки в Саларьево. Перевозчик из Московской области.

На месте работают оперативные службы города.

Ранее на Ленинградском шоссе произошло ДТП с участием автобуса. Как писал KP.RU, во время движения водитель потерял сознание и врезался в остановку. Пострадали 10 человек, все пассажиры общественного транспорта. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились 20 человек.