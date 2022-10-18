Появилось видео с места смертельного ДТП на Киевском шоссе в Москве Фото: прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы поделилась видеокадрами с места смертельного ДТП в Москве. В результате опрокидывания маршрутки погибла 35-летняя женщина, жительница Московской области.

На видео, сделанном с места происшествия видно, что для устранения последствий ДТП и помощи пострадавшим прибыли все оперативные службы города. Так, возле маршрутки дежурят две пожаро-спасательные бригады, полиция, ГИБДД и аварийные работники. Также на место отправили борт санавиации, который забрал пострадавших для экстренной эвакуации в больницы города.

Изначально сообщалось шести пострадавших, однако по уточненным ГУ МЧС данным, медицинская помощь потребовалась девяти пассажирам.

Напомним, маршрутка №490, которая следовала из Апрелевки в Саларьево, опрокинулась на 79 км Киевского шоссе. По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель общественного транспорта не справился с управлением. За рулем маршрутки находился коммерческий перевозчик, житель Московской области. Как писал KP.RU, прокуратура проконтролирует ход проверки, организованной по факту случившегося.