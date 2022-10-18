Космонавт Олег Артемьев сбил пешехода в Подмосковье Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Подмосковье 51-летний космонавт Олег Артемьев сбил 63-летнего руководителя проектов «Звёздный городок». В Роскосмосе подтвердили информацию о ДТП и рассказали, что оно произошло вне пешеходного перехода в условиях ограниченной видимости и плохого освещения.

Авария произошла в понедельник 17 октября вечером. Анатолий Уронов, сотрудник ЦПК, переходил дорогу вне пешеходного перехода. Артемьев в условиях ограниченной видимости его не заметил. После произошедшего он оказал первую помощь и вызвал скорую. Пострадавшего с переломами и черпно-мозговой травмой доставили в Щелково.

Отмечается, что космонавт в момент ДТП был трезв.

Олег Артемьев вернулся с МКС две недели назад после двухлетнего пребывания в космосе.

Как писал KP.RU, утром 18 октября в Москве опрокинулось маршрутное такси с пассажирами. Один человек погиб и девять пострадали. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и улетел с проезжей части, где и произошло опрокидывание транспортного средства.