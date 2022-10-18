Полиция задержала банду закладчиков и оптовую поставщицу наркотиков с маленьким ребенком

Полицейские задержали банду закладчиков и вышли на оптовую поставщицу Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативники Москвы задержали троих розничных закладчиков и выявили оптовую поставщицу. Ею оказалась 39-летняя женщина, которая занималась реализацией наркотиков с малолетним ребенком на руках. Таким образом она надеялась не привлечь к своим занятиям лишнее внимание. Как передает «МВД Медиа», женщину задержали.

В квартире поставщицы нашли более 87 граммов героина и почти 70 граммов метадона.

Также задержали и троих сообщников, которые выполняли роль розничных закладчиков. Двоих из них — 36-летнего мужчину и 34-летнюю женщину поймали, когда они оборудовали тайник. У них изъяли 42 свертка, в двух из которых, согласно исследованию, также были героин и метадон. Остальные направили на экспертизу. Также полицейские нашли еще три тайника, которые успели сделать задержанные.

Ещё одного закладчика, 42-летнего жителя столицы, полицейские задержали, когда он забирал партию наркотиков для последующей раскладки по тайникам. У него в пачке от сигарет нашли 20 свертков. В пяти пакетиках был метадон, остальные отправлены на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела о хранении и сбыте наркотиков. Троих фигурантов суд заключил под стражу, одного отпустили под подписку о невыезде.