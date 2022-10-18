Жители Москвы выбрали названия для семи станций метро в рамках проекта «Активный гражданин»

Жители Москвы выбрали названия для семи станций метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи выбрали названия для семи станций метро, одного сквера и четырех улиц. Голосования проходили в рамках проекта «Активный гражданин», рассказали в правительстве Москвы.

Были выбраны названия для трех будущих станций Бирюлевской линии метро. Станцию на территории аэропорта Внуково большинством голосов решили назвать «Аэропорт Внуково». Почти две трети горожан согласны с названием «Парк «Остров Мечты» для станции у одноименного общественного пространства. Конечную станцию линии решили назвать «Бирюлево».

На Троицкой линии метро теперь будет станция «Корниловская», которая расположена на пересечении Калужского шоссе и улицы Адмирала Корнилова. Конечная станция ветки получит название «Троицк».

Станция будущей Рублево-Архангельской линии метро, расположенная в районе Хорошево-Мневники будет зваться «Бульвар Генерала Карбышева», а новая станция Калининско-Солнцевской линии – «Пыхтино».

Безымянный сквер в Хамовниках, между Комсомольским проспектом и Крымским проездом, решили назвать именем советского дипломата Андрея Громыко.

Проектируемый проезд № 2095, который проходит вдоль Московского эндокринного завода, будет называться Лабораторной улицей. Улице у НИИ Радио присвоят имя одного из создателей современного телевидения Марка Кривошеева. Проектируемый проезд № 7612 в Бутырском районе станет Джазовой улицей, а 3-ю Черепковскую улицу в Кунцеве по решению горожан переименуют в улицу Академика Чазова.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичам предложили самостоятельно выбрать название для первого электрического речного трамвая.