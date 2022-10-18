Более 15% от месячной нормы осадков может выпасть за несколько часов в Москве 18 октября

Более 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве во вторник Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве во вторник, 18 октября, в отдельных районах города до 16:00 может пролиться около десяти миллиметров осадков, то есть более 15% от месячной нормы. Возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства.

Сейчас на столичных улицах дежурят бригады и специальная техника ГУП «Мосводосток». Горожане могут сообщать о скоплениях дождевой воды, позвонив в диспетчерские службы или оставив заявку на странице ГУП «Мосводосток» во «ВКонтакте». Специалисты оперативно реагируют на все обращения.

Ранее KP.RU сообщал, что экстренное предупреждение из-за ливня с ветром МЧС объявило в Москве на 18 октября. По прогнозам синоптиков, в столице прогнозируется пасмурная погода и шквалистый ветер. Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД, а пешеходам советуют обходить шаткие конструкции и не укрываться от дождя под деревьями.

Во вторник в столичном регионе также объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение действует в Москве и Подмосковье до 21:00.