В результате столкновения двух грузовых автомобилей в ТиНАО погиб человек Фото: Госавтоинспекция Москвы

В ТиНАО, на 231 км ЦКАД произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Как рассказали в Госавтоинспекции Москвы, в результате ДТП погиб человек.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ФАВ» не выдержал дистанцию и въехал в идущий впереди «КамАЗ», после чего наехал на дорожное ограждение и опрокинулся. В результате аварии водитель «ФАВа» от полученных травм скончался.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На месте работают все оперативные службы города. Как добавили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, движение по внутренней стороне ЦКАД осуществляется по двум полосам из трех. Дорожники советуют выбирать объездные пути.

Ранее KP.RU сообщал о ДТП на 79 км Киевского шоссе. Там 18 октября утром перевернулась маршрутка с пассажирами. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Один человек погиб, девять пострадали. Некоторым из них понадобилась эвакуация бортом санавиации.