Житель Москвы обманул знакомую на 1,4 млн рублей и лишил ее иномарки

Москвич обманул знакомую на 1,4 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего жителя столицы, который «не по-товарищески» лишил свою знакомую автомобиля и 1,4 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», сообщается на сайте «МВД Медиа».

Правоохранители установили, что злоумышленник пообещал помочь женщине с продажей иномарки. Он ввел потерпевшую в заблуждение и забрал машину, а после перестал выходить на связь. Как выяснилось, москвич прожал автомобиль, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники выманили у 80-летней пенсионерки из Королева квартиру и 6,3 млн рублей. Аферисты позвонили потерпевшей и представились сотрудниками полиции и банка, а затем посоветовали ей перевести сбережения на «безопасный» счет. Возбуждено уголовное дело.