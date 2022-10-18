Двое приезжих похитили мужчину в центре Москвы ради выкупа в 400 тысяч рублей

В Москве задержали подозреваемых в похищении мужчины и вымогательстве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в похищении человека и вымогательстве денежных средств. Это уроженцы Узбекистана. В отношении мужчина возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

По данным следствия, вечером 13 октября 2022 года у жилого дома на Земляном Валу злоумышленники напали на мужчину и, угрожая убийством, затащили его в автомобиль. Затем, применяя насилие, они начали перевозить потерпевшего по территории Москвы и Подмосковья. Кроме того, в ходе телефонных разговоров приезжие требовали от родственника похищенного выкуп в размере 400 тысяч рублей.

Преступные действия пресекли сотрудники патрульно-постовой службы «Балашихинское», которые остановили машину для проверки. В салоне авто они обнаружили связанного мужчину.

Сейчас с подозреваемыми проводят следственные действия. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что троих мужчин задержали за разбойное нападение на бизнесмена и его жену в Подмосковье. Злоумышленников поймали в момент совершения преступления. Они находятся под подпиской о невыезде.