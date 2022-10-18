Жители Москвы смогут предложить идеи по развитию Московского зоопарка

Горожане предложат идеи для улучшения работы Московского зоопарка Фото: Иван МАКЕЕВ

На платформе «Город идей» с 25 по 31 октября запустят проект, посвященный Московскому зоопарку. Горожане смогут предложить идеи по улучшению работы столичного зоосада, сообщили на сайте мэрии города.

Проект «Зоологический парк» будет включать мнения жителей, тематические обсуждения, экспертный отбор и голосование. От участников будут ждать идеи фотовыставок, образовательных программ о животных, новых маршрутов. Также жители смогут создать сообщества для посетителей московского зоосада и придумать специальное мобильное приложение.

На первом этапе проекта москвичи расскажут о своих любимых животных и поделятся историями, связанными с зоопарком, а затем предложат темы образовательных мероприятий. Эксперты выберут лучшие идеи, а пользователи проголосуют за самые интересные варианты.

Напомним, платформа «Город идей» работает с 2014 года. За восемь лет специалисты запустили порядка 40 проектов.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичам рассказали, чем занимаются животные в столичном зоопарке осенью. В октябре многие обитатели зоосада начинают проводить больше времени на улице.