Собянин: Ежегодный чемпионат «Абилимпикс» пройдет с 28 по 31 октября в «Гостином дворе»

Главная цель движения «Абилимпикс» – помочь в трудоустройстве молодым людям с ограниченными возможностями по здоровью. Фото: abilympics-russia.ru.

В Москве с 28 по 31 октября пройдет VII Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Основной площадкой его проведения станет «Гостиный двор». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица традиционно станет хозяйкой ежегодного национального чемпионата.

«Правительство Москвы приняло решение о поддержке проведения в Москве VII Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В этом году участие в «Абилимпиксе» примут более тысячи человек из 84 регионов России. Они покажут свои навыки по 40 профессиональным компетенциям. Участников также разделят на три группы по возрасту: 379 школьников, 422 студента и 325 специалистов. Результаты соревнований оценят 320 квалифицированных экспертов. Во время чемпионата на площадках «Абилимпикса» будут работать 700 волонтеров. Они окажут участникам соревнований всю необходимую поддержку.

Кроме состязательной части в «Гостином дворе» пройдет деловая программа чемпионата. Эксперты обсудят перспективы трудоустройства людей с инвалидностью, обменяются лучшими практиками и технологиями, а также примут участие в открытой дискуссии о дальнейшем развитии движения «Абилимпикс». Кроме того, в 2022 году чемпионат станет площадкой по вопросам трудоустройства, на которой встретятся люди с инвалидностью, представители некоммерческих организаций и работодатели. В «Гостином дворе» также пройдет Всероссийская выставка работ участников движения под названием «Вместе – сильнее!». На ней регионы-участники представят свои арт-объекты.

Напомним, «Абилимпикс» - это международное некоммерческое движение. Его главная цель – помочь в трудоустройстве молодым людям с ограниченными возможностями по здоровью. Россия присоединилась к «Абилимпикс» в 2015 году. Национальный чемпионат обычно проходит в Москве накануне Международного дня инвалидов. У движения есть центры развития профессиональных компетенций «Абилимпикс», организованные на базе московских образовательных организаций.

Предыдущий VI чемпионат «Абилимпикс» проводился в 2020 году в очно-дистанционном формате из-за пандемии. В нем приняли участие более двух тысяч человек из 81 региона России. Они состязались по 77 компетенциям. Первое место в чемпионате заняла сборная Москвы: она завоевала 108 медалей. Второе место досталось команде из Татарстана (56 медалей), третье - Московской области (32 медали).

Движение «Абилимпикс» зародилось в 1971 году в Японии и с тех пор распространилось по всему миру. Сегодня в него входят 53 страны мира. В России организатором чемпионата выступает президентская платформа «Россия – страна возможностей».