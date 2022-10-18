Эскалатор на станции метро Москвы «Павелецкая» закроют на ремонт с 24 октября

На станции метро «Павелецкая» закроют эскалатор на ремонт Фото: Александр ГЛУЗ

В Московском метрополитене на станции «Павелецкая (выход №3) с 24 октября по 16 декабря на ремонт закроют эскалатор, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Уточняется, что в этот период по будням с 08:00 до 09:00 выход №3 будет работать лишь на выход, а вход будет осуществляться через вестибюль станции «Павелецкой» Кольцевой линии.

В Дептрансе добавили, что своевременный ремонт подъемников необходим для комфортных и безопасных поездок в столичной подземке. Требование к содержанию инфраструктуры московского метро, в том числе и эскалаторов, является одним из самых строгих в мире.

Пассажиры могут ознакомиться с графиком ремонтов в мосметро на сайте, в приложении «Метро Москвы» или на Едином транспортном портале.

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