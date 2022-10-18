Жительница Москвы перевела «турецкому актеру» Джан Яману из сериала «Ранняя пташка» три млн рублей

Москвичка перевела «звезде турецких сериалов» три млн рублей Фото: кадр из фильма

Аферист обманул 40-летнюю москвичку на три миллиона рублей, представившись турецким актером, звездой сериалов «Ранняя пташка» и «Мистер ошибка» Джан Яманом. По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщает телеграм-канал «112».

По информации источника, жительница столицы случайно наткнулась на телеграм-канал актера и решила на него подписаться. В этот же день женщине якобы написал сам Джан Яман, между ними завязался диалог.

Спустя неделю «звезда турецких сериалов» рассказал фанатке, что у него заболела мать и ей нужны деньги на лечение. Он добавил, что из-за суда с его партнером по бизнесу у него заблокированы все счета. Москвичка решила помочь артисту и перевела 40 тысяч рублей.

На этом мошенник не остановился: в следующий раз он попросил у потерпевшей деньги на адвоката. Женщина снова отправила ему крупную сумму. Общий материальный ущерб составил три миллиона рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что москвич обманул знакомую на 1,4 млн рублей и лишил ее иномарки. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.