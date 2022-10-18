Водитель маршрутки, опрокинувшейся в Москве, уверяет, что его подрезал Lexus. Фото: прокуратура Москвы

18 октября 2022 года на Киевском шоссе опрокинулось маршрутное такси. В аварии погибла женщина, находившаяся в салоне, а еще несколько человек пострадали.

Водитель общественного транспорта уверяет, что его подрезал «Лексус».

Как удалось выяснить mk.ru, маршрутка следовала до станции «Апрелевка», в салоне находилось около 27 человек: 20 сидячих мест, а остальные стояли в проходе.

Водитель двигался со скорость 60 км/ч и вдруг резко затормозил. Пытаясь уйти от столкновения с попутным авто, он направил машину в сторону поворота на аэропорт Внуково и здесь микроавтобус завалился на левый бок.

Погибшая Мария Малкина 1987 года рождения сидела посередине салона и, по всей видимости, ее тело выбросило из машины и автомобиль придавил ее. Вытаскивали ее при помощи специальных инструментов сотрудники МЧС.

Еще как минимум пять человек попали в больницу.

Водитель маршрутного такси утверждает, что виновен в происшествии человек, который находился за рулем «Лексуса». Маршрутку подрезали, и чтобы не допустить столкновения, он совершил резкий маневр.