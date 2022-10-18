Второй вестибюль метро «Окружная» украсит «звездное небо»

Источник: stroi.mos.ru

На северо-востоке столицы продолжается создание крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Окружная». В нем соединятся одноименные станции МЦК и МЦД-1. Сюда же войдет и новый вестибюль станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии метро. Напомним, эту станцию построили по проекту продления салатовой ветки от «Марьиной Рощи» в северные районы города. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, специалисты уже почти полностью смонтировали инженерную «начинку» во втором, северном, вестибюле «Окружной». Сейчас они укладывают кабели и доделывают архитектурное освещение.

«Конструкция представляет собой сетчатый подвесной потолок со светодиодными светильниками и напоминает звездное небо», – отметил заммэра.

По его словам, во внутренних технических помещениях северного вестибюля завершается отделка. Помимо этого, здесь собраны все семь эскалаторов - четыре длиной 16 метров и три по 108 метров каждый. Как рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций метро в Москве. - Прим.), полы в вестибюле уже скоро полностью закроют гранитом. Одновременно продолжается облицовка стен мрамором и установка витражей в кассовом зале.

«Фасад выполняют из металлических панелей белого и зеленого цветов», – уточнил Кравцов.

Вестибюль разместится на участке вдоль Локомотивного проезда на пересечении с 3-м Нижнелихоборским проездом, рядом с платформами МЦК и МЦД. Ожидается, что им будут пользоваться не менее 85 тысяч человек в сутки. А в целом ТПУ «Окружная» сможет принимать порядка 140 тысяч пассажиров в сутки. В основном среди них будут жители таких столичных районов, как Северный, Алтуфьевский, Бескудниковский, Отрадное, Лианозово, Западное и Восточное Дегунино. При этом разгрузятся Савеловский вокзал, а также станции метро «Савёловская» и «Тимирязевская». Благодаря открытию северного вестибюля станции подземки «Окружная» горожане смогут сэкономить время на пересадках. Переход из метро на МЦД-1 уменьшится с 6 до 2-3 минут, на МЦК - с 8 до 3-5 минут. Новый вестибюль начнет работать уже в этом году.