Предсказывающие падение деревьев датчики установят в Москве

В рамках пилотного проекта устройства уже появились примерно на 10-20 деревьях Фото: Эльвина АПАРИНА

В Москве на деревья начали устанавливаться специальные датчики, которые будут предупреждать об их падении, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

Он отметил, что во время непогоды деревья нередко наносят ущерб автомобилям, заведениям общественного питания, рекламным билбордам. Именно поэтому специалисты решили усилить контроль за зелеными насаждениями.

«Лаборатория, открытая совместно с РУДН, сейчас начала оснащать деревья датчиками, чтобы контролировать через эти датчики информацию о состоянии деревьев и делать вывод: упадет дерево при следующем урагане или нет», — пояснил Кульбачевский.

В рамках пилотного проекта устройства уже появились примерно на 10-20 растениях на опытном участке в РУДН. В будущем их планируют разместить на деревьях в центре столицы и во дворах жилых домов.

Ранее KP.RU сообщал, что в столичном метро установили более тысячи путевых датчиков на основе RFID-меток. Они снижают влияние человеческого фактора при управлении поездами.