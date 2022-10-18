Стеллаж с алкоголем рухнул на посетителя в супермаркете на юге Москвы

Стеллаж с алкоголем рухнул в супермаркете на юге Москвы

В супермаркете на Балаклавском проспекте в Москве рухнул стеллаж с крепкими и дорогими алкогольными напитками. Кадры произошедшего сняла камера видеонаблюдения. Видео появилось в сети.

На кадрах видно, как мимо полок со спиртными напитками проходит мужчина. В этот момент начинает падать стеллаж с десятками бутылок. Сообщается, что покупатель отделался испугом, стеллаж и бутылки прошли по касательной и сильно его не зацепили.

Часть продукции разбилась, а резкопахнущее содержимое разлилось по полу. Последствия погрома убрали. Пользователи сети интернет шутят, что теперь полы в магазине стерильны, так как продезинфицировались алкоголем.

Теперь в супермаркете подсчитывают сумму ущерба.

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