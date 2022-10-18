Продажи «вторички» в Москве возросли почти на 44% после майского минимума

С начала 2022 года продажи жилья в Москве упали на 21% Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве по итогам сентября зарегистрировали более 10 364 договоров купли-продажи (мены) вторичного жилья. По сравнению с августом (9 689) этот показатель возрос на 6,9%, а по сравнению с майским минимумом (7 219) – сразу на 43,6%, сообщили в столичном управлении Росреестра.

«Мы продолжаем фиксировать положительную тенденцию восстановления вторичного рынка жилья, с мая по сентябрь рост составил 1,4 раза», — отметили в службе. При этом специалисты отмечают, что в прошлом году в первый день осени было оформлено 14,6 тысячи соглашений купли-продажи на «вторичке», что на 29% больше текущего показателя. Сейчас продавцы не спешат избавляться от своих квартир.

В Москве в период с января по сентябрь продажи жилья на вторичном рынке упали на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время жители заключили только 96 237 договоров.

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