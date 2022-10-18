Синоптик Тишковец предупредил об аномалии дождей в Москве и области

В Московском регионе фиксируется аномалия дождей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ведущий специалист центра «Фобос» евгений Тишковец в своем телеграм-канале «Часовой погоды» сообщил об аномалии дождей в столичном регионе. По его словам, в регионе пролилось 13 мм осадков, или 20% от месячной нормы.

«Льет сильно. Данные отдельных частных метеостанций (Горки Ленинские) за 3 часа ненастья уже дают 13 мм осадков, что составляет около 20% от месячной нормы», — подчеркнул синоптик.

Однако Тишковец добавил, что данные показатели получены не из официальных источников. Но, по его мнению, они указывают на аномалию дождей в Москве и области.

В настоящий момент ливень идет в разных частях столицы, в частности, районе станции метро «Варшавская» БКЛ.

Ранее KP.RU сообщал, что экстренное предупреждение из-за ливня с ветром в Москве выпустило МЧС на 18 октября. По прогнозам метеорологов, в городе установится пасмурная погода. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. На столичных улицах дежурят бригады ГУП «Мосводосток».