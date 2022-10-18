Около 400 тыс. вакансий доступно в базе службы занятости Москвы

В базе службы занятости москвичам доступны почти 400 тыс. вакансий Фото: Олег ЗОЛОТО

Агрегатную базу столичной службы занятости населения в рамках сотрудничества с «Авито Работа» расшили еще на 25 тысяч вакансий, теперь их почти 400 тысяч. Новые предложения в основном подойдут для специалистов рабочих профессий: сантехников, автослесарей, инженеров-механиков, технологов, монтеров пути и других, сообщили на сайте мэрии Москвы.

В центрах занятости «Моя работа» карьерные консультанты помогут соискателям подобрать нужную вакансию. Специалисты проводят с кандидатом интервью, выясняют его уровень образования, опыт и квалификацию, а затем рассматривают предложения от работодателей. Вакансию выбирают в соответствии с пожеланиями по графику и зарплате.

Кроме того, жители могут трудоустроиться и самостоятельно, для этого нужно зайти на страничку центра занятости «Моя работа».

Напомним, флагманские офисы «Моя работа» находятся на улице Шаболовка, дом 48 и на улице Щепкина, дом 38, строение 1. Также в столице работает кадровый центр на улице Куусинена, дом 2 строение 1.

Ранее KP.RU сообщал, что центр занятости «Моя работа» проведет совместно с «Почтой России» открытый отбор на ряд должностей в Москве. Горожанам предложат вакансии с зарплатой до 80 тысяч рублей.